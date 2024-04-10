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Курс иены продолжил рекордный обвал

Курс иены обвалился до 152,9 за доллар впервые с 1990 года

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Global Look Press

Японская валюта упала до отметки 152 иены к доллару — самого высокого уровня против японской валюты с 1990 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На максимуме стоимость доллара достигла 152,9 — максимума с середины 1990-х годов. По состоянию на 19:02 курс продолжил падение до 152,92.

При этом участники рынка ожидают возможного вмешательства японских властей, чтобы поддержать иену, пишет издание.

Ослабление курса последовало за публикацией новых данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) вырос в марте на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что превысило ожидания экономистов в 0,3%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,5% против прогноза в 3,4%.

Базовый CPI, не учитывающий цены на волатильные продовольствие и энергоносители, также превысил ожидания, увеличившись на 0,4% в месячном и на 3,8% в годовом выражении.

До этого в Турции опровергли слухи о том, что доллар будет стоить 40 лир.

Ранее аналитики рассказали , что будет влиять на курс рубля в апреле.

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