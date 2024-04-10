Германия продолжит получать российский газ

Несмотря на призывы законодателей разорвать связи с Россией, германская государственная газовая компания SEFE (экс-дочка «Газпрома» национализированная правительством Германии — прим. «Газеты.Ru») намерена продолжить исполнение существующих контрактов на поставку российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в интервью изданию Bloomberg заявил коммерческий директор SEFE Фредерик Барно.

По его словам, контракт на закупку газа с проекта «Ямал СПГ» является старым и компания обязана его исполнять.

«Это контракт, и мы должны его соблюдать», — пояснил Барно, добавив, что SEFE не будет заключать новые сделки по российскому СПГ.

В то же время SEFE остается открытой к возможности продажи или разрыва как контракта по «Ямал СПГ», так и поставок газа ключевому клиенту GAIL India.

«Но пока что мы считаем, что лучше всего управлять этим сложным портфелем самим», — отметил Барно.

До этого Украина продолжает искать клиентов для хранения газа на своей территории.

Ранее доля российского газа в импорте Азии начала снижаться.