Платформа SberUnity расширила возможности для венчурных инвестиций

На онлайн-платформе SberUnity теперь можно напрямую заключать синдицированные сделки, объединяющие средства нескольких инвесторов, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на международном форуме «Открытые инновации».

SberUnity выступает площадкой для взаимодействия между стартапами, инвесторами и компаниями, предоставляющими венчурное финансирование. Сейчас на платформе представлено более 4200 российских и зарубежных стартапов и более 500 инвесторов. По прогнозу Ведяхина, на SberUnity будет проводиться до 20% всех синдицированных сделок в России благодаря автоматизации механизма привлечения партнеров и диверсификации рисков.

Платформа позволяет выбрать стартап, подходящий для синдицированной сделки, по более чем 20 критериям, договориться с ним об условиях инвестиций и пригласить потенциальных соинвесторов присоединиться к раунду. Также инвестор может привлечь для сделки и самостоятельно найденный внешний стартап. Заявки на синдицированные сделки и объявленные инициаторами условия объединены в общую базу, где инвесторы могут выбирать интересные для себя предложения.

Как отметил Ведяхин, из-за ограничения инвестиционных инструментов держатели капитала сейчас активно ищут новые объекты для вложений и, соответственно, находятся в фокусе внимания венчурного рынка. По данным Сбера совокупная стоимость активов россиян на брокерском обслуживании сейчас превышает 9 трлн рублей.

«Если направить всего 0,1% от этого объема в венчур, то сумма превысит объем инвестиций в российские технологические стартапы за весь 2023 год. И модель синдикации — оптимальный для инвесторов вариант диверсифицировать портфель и минимизировать риски. Автоматизация синдицированной сделки на SberUnity снизит барьеры участия в таких сделках для начинающих инвесторов и упростит поиск партнеров для опытных», — подчеркнул Ведяхин.