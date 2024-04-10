Орский НПЗ объявил временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка

Компания «Фортеинвест», контролирующая Орский НПЗ, объявила временный форс-мажор по биржевым поставкам на фоне паводка, но последствий для рынка не ожидается, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.

Там уточнили, что завод возобновит работу, как только уровень воды станет оптимальным. «Объявленный «Орскнефтеоргсинтезом» форс-мажор по биржевым контрактам на поставку топлива носит временный характер», — рассказала в пресс-службе ведомства.

По сведениям Минэнерго, внутренний рынок полностью обеспечен предложением, запасы автомобильного бензина составляют чуть менее двух миллионов тонн, что достаточно для удовлетворения его нужд.

В воскресенье 7 апреля Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал, — к настоящему времени затоплены несколько тысяч зданий и домовладений. Всего из зоны подтопления (где преимущественно расположены частные жилые дома), по последним данным, вывезли около 2 тыс. человек. О том, что происходит в городе — в галерее «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.