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МВФ прогнозирует замедление роста мировой экономики

МВФ ожидает значительное снижение темпов роста ВВП до 2,8% к 2030 году

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к концу десятилетия темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,8% в год. Об этом сообщается в отчете фонда.

Это значительно ниже среднего исторического показателя в 3,8%, отметили в фонде.

«В отсутствие серьезных технологических достижений или структурных реформ мы ожидаем рост мировой экономики на уровне 2,8% к 2030 году», — говорится в сообщении МВФ.

По оценкам экспертов фонда, более высокие темпы роста, наблюдавшиеся в прошлом, достижимы только при условии политического вмешательства или использования новых технологий. В частности, внедрение технологий искусственного интеллекта может добавить 0,8 процентного пункта к глобальному экономическому росту.

Кроме того, МВФ считает, что меры по усилению рыночной конкуренции, открытости торговли и доступа к финансовым ресурсам могут повысить глобальный рост примерно на 1,2 процентных пункта к 2030 году.

До этого экономист рассказал о последствиях для Европы после конфискации активов России.

Ранее в МВФ не нашли замену Георгиевой.

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