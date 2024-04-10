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Пострадавшим от паводков в Оренбурге собрали больше 15 млн рублей

Красный Крест собрал ₽15,2 млн на помощь пострадавшим от паводков в Оренбурге

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Пресс-служба РКК

Оренбургское отделение Российского Красного Креста (РКК) собрало свыше 15 млн руб. на предоставление помощи пострадавшим от подтоплений в Оренбурге. Такие цифры сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале.

«Реготделение в Оренбурге уже собрало на оказание помощи более 15 млн руб», — отмечается в публикации.

Согласно данным Красного Креста, с конца 2023 года принимаются пожертвования в Фонд реагирования на чрезвычайные ситуации, который помогает дополнительно аккумулировать необходимые ресурсы для быстрого и эффективного реагирования на внезапные бедствия, в том числе на подтопления в Оренбуржье.

«Мы доставим нуждающимся 20 тонн воды, а также распределим 500 гигиенических и 500 продуктовых наборов», — добавили в благотворительной организации.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.

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Потоп в Оренбуржье
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