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«Газпром экспорт» хочет запретить компании BBL продолжать спор в международном суде

«Газпром экспорт» просит суд запретить BBL Company спор в арбитраже Нидерландов

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Reuters

Российский экспортер природного газа »Газпром экспорт» (дочернее предприятие «Газпрома») запросил арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании европейской газовому оператору BBL Company V.O.F. продолжать спорт в Нидерландском арбитражном институте. Об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки.

»(Иск заявлен) о запрете компании... BBL Company V.O.F... продолжать разбирательство в арбитражном институте Нидерландов», — указывается в определении арбитражного суда Петербурга.

Кроме того, исковые требования включают присуждение в пользу «Газпром экспорт» денежной суммы в случае, если решение арбитражного суда Петербурга по данному иску не будет исполнено.

Прения по делу № NAI 5128 назначены на 24 апреля, в 15:40 по московскому времени.

BBL Company V.O.F. отвечает за эксплуатацию газопровода BBL, соединяющего Нидерланды и Великобританию.

В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск «Газпром экспорт» к оператору газотранспортной системы Нидерландов Gasunie Transport Services.

Ранее «Газпром экспорт» решил судиться с «дочкой» германской Uniper.

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