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Официальный представитель МИД Китая раскритиковала действия Евросоюза

КНР обвинила Евросоюз в протекционизме из-за мер против китайских компаний

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Li Gang/Global Look Press

Китай выразил обеспокоенность в связи с тем, что Европейский союз назвал «дискриминационными» меры, предпринимаемые блоком против китайских компаний-поставщиков ветряных турбин. Об этом пишет агентство Reuters

«Мир обеспокоен нарастающей тенденцией протекционизма в ЕС», — заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на регулярном брифинге.

Она подчеркнула, что Китай «крайне обеспокоен дискриминационными мерами», которые Евросоюз применяет в отношении китайских предприятий и целых отраслей.

Мао призвала ЕС соблюдать правила Всемирной торговой организации и принципы свободного рынка. Ранее Еврокомиссия объявила о начале расследования субсидий, полученных китайскими поставщиками ветряных турбин для проектов в Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии.

Это — последний шаг в стремлении Европы и США защитить свои компании от, по их мнению, недобросовестной конкуренции со стороны субсидируемого государством китайского «чистого» технологического импорта. Накануне госсекретарь США Джанет Йеллен, находящаяся с визитом в Китае, заявила, что Вашингтон не допустит «уничтожения» своей промышленности на фоне избыточных мощностей Китая в ключевых продуктах, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные панели.

Китай обладает крупнейшими в мире производственными мощностями в ветроэнергетике, на которые приходится 60% от 163 ГВт глобальных установленных мощностей в 2023 году. Ветроэнергетические проекты получали субсидии от центрального правительства в 2009-2021 годах и продолжают получать поддержку на местном уровне, включая финансирование от государственных банков, отмечает издание.

До этого стало известно, что энергопереход на чистую энергию сталкивается с проблемами в логистике.

Ранее Китай оказался в долговой ловушке после краха рынка жилья

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