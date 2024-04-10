Еврокомиссия выплатит Украине в апреле €1,5 млрд

Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередные €1,5 млрд финпомощи, если положительно оценит реформы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК по итогам заседания комитета украинских доноров.

«Второй транш предварительно согласованного финансирования <…> предусмотрен в апреле при условии положительной оценки выполнения согласованных условий», — уточнили в документе.

В марте ЕК уже направила на Украину €4,5 млрд макрофинансовой помощи за период с января по март 2024 года, соответственно.

Лидеры стран ЕС на февральском саммите в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финпомощи Украине. Стране предполагается выделить транши до 2027 года в размере €50 млрд с рядом жестких условий. Кроме того, планируется разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование будут согласовывать и утверждать ежегодно.

В минувшем году ежемесячная материальная поддержка Киеву от Брюсселя была безусловной и не требовала предварительного согласования.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.