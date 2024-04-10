Центробанк России обсудит с депутатами дополнительные меры борьбы с мошенниками

Банк России обсудит с депутатами Госдумы дополнительные меры борьбы с мошенниками. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме, ее слова приводятся на сайте регулятора.

Набиуллина выступила на пленарном заседании нижней палаты парламента, посвященном рассмотрению годового отчета ЦБ за прошлый год.

Она отметила, что на всех встречах по годовому отчету регулятор поднимал вопросы мошенничества, однако Центробанка так и не удалось добиться перелома в борьбе с мошенниками.

По ее словам, для борьбы с этой проблемой помогут законы о противодействии кибермошенникам, который заработает в июле, и принятый «долгожданный» закон о самозапретах на кредиты. При этом она подчеркнула, что нужно «вместе искать и другие решения».

«Мы договорились более подробно обсудить дополнительные меры с депутатами», — добавила председатель ЦБ.

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