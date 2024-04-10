Стало известно, куда полетят россияне на майские праздники

Большинство забронированных россиянами авиабилетов — 64% — на майские праздники пришлось на внутренние направления. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Больше всего россиян выбрали Сочи, на него пришлось 10% всех бронирований. Авиабилеты туда-обратно по РФ в Сочи в среднем стоят 21 400 рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург (9% бронирований), на третьем — Москва с Калининградом (по 7%). Средняя стоимость билетов туда-обратно до Петербурга на майские праздники составила 15 700 рублей, до Москвы — 15 150 рублей, до Калининграда — 17 500 рублей.

На Минеральные воды и Махачкалу пришлось по 4% бронирований, авиабилеты обойдутся в 20 280 рублей и 20 700 рублей рублей в среднем. 3% выбравших путешествия внутри страны отправятся в Казань (средний чек — 14 840 рублей). Еще по 1% бронирований пришлось на Екатеринбург (15 660 рублей в среднем), Владикавказ (21 080 рублей) и Уфу (15 420 рублей).

36% отдыхающих на майские праздники выбрали зарубежные страны. Самым популярным направлением стал Стамбул — 8% бронирований билетов из РФ за границу (37 780 рублей туда-обратно в среднем). По 7% уезжающих за рубеж отдали предпочтение Ташкенту и Еревану (32 450 рублей и 29 800 рублей в среднем), по 5% — Минску, Анталье и Тбилиси (15 040 рублей, 47 590 рублей и 48 810 рублей), по 4% — Баку и Алматы (35 490 рублей и 32 630 рублей в среднем). 3% отдыхающих полетят в Дубай (билеты туда-обратно стоят 62 730 рублей в среднем), а 2% — в Сеул (70 350 рублей).

Исследование было проведено в апреле 2024 года.

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