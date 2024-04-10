Гуцул ожидает хорошего соглашения с Россией по газу

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что жители Гагаузии могут в ближайшее время услышать хорошие новости по соглашению с РФ по газу. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время создана рабочая группа с Россией.

«Да, мы работаем над этим, проект не из легких, но я уверена, что в скором времени будет хорошая новость для потребителей в нашей автономии», — отметила она.

Также глава автономии отметила, что ситуация с бедностью и нищетой в Молдавии с каждым днем становится все хуже и хуже.

До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду приехала в город Комрат в Гагаузии. Отмечалось, что президент Молдавии все же решила совершить заявленный, а позднее отмененный визит в данный регион.

Гуцул, комментируя визит Санду в регион, заявила, что президент приехала в Гагаузию «исподтишка» во время рабочей поездки самой Гуцул, при этом глава государства зовет лишь избранных людей на встречу.

9 апреля Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Сообщалось, что власти автономии смогли договориться о запуске российских карт «Мир» в регионе.

Ранее эскалацию в Приднестровье назвали дорогой к мировой войне.