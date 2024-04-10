Пенсии могут направить на биржу

Ослабление регулирования позволит российским негосударственным пенсионным фондам инвестировать в более мелкие IPO, что может ускорить возрождение рынка первичных размещений акций в России. Об этом пишет Bloomberg .

Согласно оценкам инвестиционной компании Aigenis, объем IPO в 2024 году может удвоиться до более чем 80 млрд рублей ($862 млн).

Хотя это далеко от пикового значения в $3 млрд в 2021 году, до начала конфликта на Украине, это часть более широкого плана правительства по развитию российского фондового рынка и поддержке экономики.

В проекте распоряжения, опубликованном на прошлой неделе, Банк России сообщил, что разрешит негосударственным пенсионным фондам инвестировать в более мелкие IPO, снизив порог с 50 до 3 млрд рублей.

«Это хорошая новость, поскольку сейчас IPO в основном зависят от розничных инвесторов, что делает этот процесс похожим на игру в казино. Значительный приток средств от профессиональных инвесторов будет полезен для заемщиков и рынка в целом», — отметил глава исследовательского департамента БКС Кирилл Чуйко.

Для более мелких российских компаний размещение акций становится все более привлекательным из-за высоких процентных ставок внутри страны и растущих затрат на заимствования в юанях. По словам бывшего первого заместителя главы Банка России Олега Вьюгина, это «отчаянная попытка ЦБ привлечь институциональных инвесторов».

Впрочем, Вьюгин считает, что новые правила постепенно будут способствовать притоку пенсионных средств в IPO. По состоянию на конец третьего квартала негосударственные пенсионные фонды России управляли 7,4 трлн рублей, уточнило издание.

До этого в JPMorgan предупредили об угрозе внезапного обвала рынка акций США.

Ранее инвесторы с Ближнего Востока потеряли интерес к России.