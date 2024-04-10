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Миллионы британцев не могут оплатить ЖКХ из-за высоких цен

Sky News: более семи миллионов британцев затрудняются оплатить ЖКХ из-за цен

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В начале 2024 года свыше семи миллионов британцев испытывали трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги и погашением кредитов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные управления финансового надзора Великобритании (FCA).

Показатель значительно улучшился по сравнению с прошлым январем, когда материальные трудности испытывали порядка 10,9 британцев. Тем не менее, он все еще сильно уступает значениям, которые фиксировались до пандемии и кризиса стоимости жизни в стране. Для сравнения: сложности со счетами и кредитами в феврале 2020 года испытывали всего 5,8 млн жителей Великобритании.

В наиболее уязвимом положении оказались одинокие взрослые с детьми, представители этнических меньшинств, жители северо-востока Англии, а также арендаторы жилья.

До этого аналитики Fitch ухудшили прогноз по рейтингу Китая из-за рисков экономики.

Ранее Мишустин оценил состояние российской экономики.

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