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Российская нефть вновь торгуется намного выше потолка цен G7

Bloomberg: Urals торгуется на $15 выше установленного лимита странами G7

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Dmitry Lovetsky/AP

Российская экспортная нефть Urals продается почти на $15 выше установленного странами G7 потолка цен, составляя около $75 за баррель при отгрузке из российских портов. Об этом пишет Bloomberg .

Данные ценового агентства Argus Media, на которые ориентируются некоторые страны G7, показывают, что флагманская российская марка Urals торгуется примерно по $75 за баррель при отгрузке из портов на Балтийском и Черном морях. Это намного выше установленного потолка цен в $60 за баррель.

Механизм потолка цен предполагает, что любая западная компания, участвующая в транспортировке российской нефти, должна получить специальное «удостоверение», гарантирующее, что груз стоил не более $60 за баррель. В противном случае им запрещено оказывать свои услуги. Тот факт, что цены Argus так далеки от этого уровня, создает определенное несоответствие.

Хотя Urals держится выше $60 практически весь год, нынешний скачок выше $70 за баррель серьезно подорвет достоверность этих «удостоверений» для трейдеров, желающих продолжать использовать западные сервисы.

В марте 23% всех российских морских поставок нефти были застрахованы членами Международной группы клубов взаимного страхования от сливов и столкновений, следует из данных Bloomberg. Это означает, что трейдеры в этих случаях должны были подтвердить, что груз стоил значительно ниже текущих рыночных котировок Urals.

По словам высокопоставленного представителя Минфина США, потолок цен все еще оказывает свое предназначенное действие, снижая доходы Кремля от продажи нефти. Однако Вашингтон не будет вводить новые санкции в ответ на конкретные рыночные колебания, а продолжит контролировать «теневой флот» России.

До этого Вашингтон обозначил позицию по статусу нефти из РФ после переработки за рубежом.

Ранее на Западе рост стоимости сырья назвали полезным для экономики.

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