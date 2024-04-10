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Крупнейшие банки заявили, что окажут помощь пострадавшим от паводка

Шесть крупнейших российских банков окажут помощь пострадавшим от паводка

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МЧС РФ по Курганской области

Шесть крупнейших российских банков — Сбер, ВТБ, «Ренессанс банк», банк ДОМ.РФ, Почта банк и Райффайзенбанк — окажут финансовую поддержку пострадавшим от наводнений в Оренбургской и Курганской областях. В «Ренессанс банке» и Райффайзенбанке не исключили полного списания долгов пострадавшим. Это следует из ответа кредитных организаций на запрос «Газеты.Ru».

Клиентам нужно обратиться в банки через их мобильные приложения, интернет-банк, или прийти в офисы.

«В рамках действующей программы Сбера по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске. Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов — работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально. Также все клиенты, застрахованные в «Сбер Страхование» и «Сбер Страхование Жизни», пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке», — прокомментировали в пресс-службе Сберба.

В ВТБ заявили, что на постоянной основе в банке действует программа помощи заемщикам, пострадавшим при ЧС. В пресс-службе банка уточнили, что долги погибших клиентов списываются, содействие оказывается их родственникам и семьям. Пострадавшим (при получении необходимых официальных документов) банк готов подключать кредитные каникулы, проводить реструктуризацию и предлагать другие меры помощи для снижения финансовой нагрузки.

«Заемщикам, проживающим в зоне чрезвычайной ситуации, чье имущество или здоровье пострадало в результате затопления, будут предоставлены кредитные каникулы в рамках федерального закона 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» на срок до шести месяцев (включительно) с установлением платежа в размере 0 рублей», — прокомментировали в пресс-службе банка ДОМ.РФ.

Почта Банк готов предоставить кредитные каникулы клиентам, оказавшимся в зоне паводка, клиентам нужно обратиться в банк, уточнили в его пресс-службе.

Каждое обращение будет рассмотрено «Ренессанс Банком» в индивидуальном порядке максимально оперативно, и заемщики смогут рассчитывать на решения от реструктуризации и кредитных каникул до списания задолженности в особых случаях, рассказали в пресс-службе банка.

«Мы всегда придерживаемся индивидуального подхода к клиентам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Мы просим наших клиентов обратиться в банк, если они или их близкие пострадали, и готовы оперативно найти решение, которое наилучшим образом соответствует каждой конкретной ситуации, вплоть до списания долга», — отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

ЦБ РФ 9 апреля рекомендовал кредиторам реструктурировать долги пострадавших от наводнений по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях.

Ранее депутат призвал чиновников отчитаться о тратах на борьбу с паводками.

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