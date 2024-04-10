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ЦБ предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам

Набиуллина: страховка по вкладам от 3 лет может вырасти до 2 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

ЦБ предлагает увеличить страховку по долгосрочным вкладам от трех лет до 2 млн рублей с нынешних 1,4 млн. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на отчете в Госдуме, передает РИА Новости.

Кроме того, по безотзывным сберегательным сертификатам лимит страхового возмещения может быть повышен до 2,8 млн рублей, отметила глава ЦБ.

«Мы предлагаем вам обсудить и дополнительные стимулы. По рублевым вкладам от трех лет, то есть по более длинным вкладам, а также по безотзывным сберегательным сертификатам снизить взносы банков в систему страхования, чтобы они могли по ним предлагать более выгодные условия», — заявила Набиуллина.

При этом глава регулятора отметила, в ходе послания Федеральному собранию президент выразил намерение увеличить лимит страхового возмещения для вкладчиков, в частности для долгосрочных безотзывных сертификатов.

До этого россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.

Ранее глава ЦБ объяснила , зачем нужна высокая ключевая ставка.

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