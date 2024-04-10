В Кремле прокомментировали снятие санкций с Авена и Фридмана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение суда ЕС снять санкции с основателей «Альфа-групп» предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана.

Он отметил, что каждый подобный случай снятия санкций отдельный — «его нужно отдельно воспринимать».

«Представители крупного бизнеса могут оспаривать такие решения в суде. Все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и в чем-то позорящими те органы, которые их принимали», — добавил представитель Кремля.

10 апреля стало известно, что суд первой инстанции в Люксембурге постановил отменить персональные санкции, введенные Евросоюзом (ЕС), против российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана. В ноябре прошлого года сооснователи «Альфа-Групп» называли ошибкой свои прежние решения инвестировать в проекты на Западе.

9 апреля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон и Вашингтон достигли прогресса в процессе обсуждения способа передачи Киеву замороженных российских активов.

Ранее в Евросоюзе назвали условие для разморозки российских активов.