Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина мартовского скачка продаж российской нефти за рубеж

Аналитик Юшков: рост продаж российской нефти в марте связан с погодным фактором

close
100%
AP

Увеличение среднесуточного объема морского экспорта нефти из России в марте связано с несколькими факторами, в том числе с погодным, заявил в беседе с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

««Транснефть» отчитывалась, что отгрузка морским транспортом увеличилась, потому что стало меньше штормов. Это довольно важный фактор: если вы несколько танкеров не отгрузили, и они ждут, это влияет на среднюю статистику по месяцу», — отметил эксперт.

Среди других факторов высокого нефтяного экспорта в марте Юшков назвал высвобождение объемов с внутреннего рынка и устранение проблем с расчетами с рядом зарубежных партнеров, в том числе с одним из ключевых покупателей российского топлива — Индией.

До этого стало известно, что по итогам марта Россия увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев.

Ранее в РАН назвали условие для ежегодного роста экономики России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами