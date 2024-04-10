Названа причина мартовского скачка продаж российской нефти за рубеж

Увеличение среднесуточного объема морского экспорта нефти из России в марте связано с несколькими факторами, в том числе с погодным, заявил в беседе с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

««Транснефть» отчитывалась, что отгрузка морским транспортом увеличилась, потому что стало меньше штормов. Это довольно важный фактор: если вы несколько танкеров не отгрузили, и они ждут, это влияет на среднюю статистику по месяцу», — отметил эксперт.

Среди других факторов высокого нефтяного экспорта в марте Юшков назвал высвобождение объемов с внутреннего рынка и устранение проблем с расчетами с рядом зарубежных партнеров, в том числе с одним из ключевых покупателей российского топлива — Индией.

До этого стало известно, что по итогам марта Россия увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев.

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