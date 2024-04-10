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Fitch понизило прогноз по рейтингу Китая

Аналитики Fitch ухудшили прогноз по рейтингу Китая из-за рисков экономики

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David J. Phillip/AP

Аналитики Fitch понизили прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая в иностранной валюте со «стабильного» до «негативного». Об этом говорится в пресс-релизе международного агентства.

«Пересмотр прогноза отражает возрастающие бюджетные риски Китая, поскольку страна сталкивается с более неопределенными экономическими перспективами на фоне перехода от модели роста, основанной на развитии недвижимости, к той, которую правительство считает более устойчивой», — отмечается в сообщении.

Рост экономики Китая в текущем году, согласно прогнозу Fitch, замедлится до 4,5% с 5,2% годом ранее. Дефицит госбюджета увеличится до 7,1% ВВП, что будет максимальным показателем с 2022 года (8,6%), когда Пекин ввел жесткие антиковидные ограничения в стране. Для сравнения: по итогам прошлого года дефицит китайского госбюджета составил 5,8% ВВП, средний показатель в 2015–2019 годах и вовсе был равен 3,1%.

До этого Business Insider писал, что Китай ждет падение экономики, подобное завершению экономического чуда Японии, из-за кризиса на рынке недвижимости.

Ранее индекс деловых ожиданий в Китае достиг максимума за 11 месяцев.

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