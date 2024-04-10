Стало известно, сколько россиян следят за тратами членов семьи

Более трети россиян (37%) в вопросах контроля общего семейного бюджета считают, что необходимо четко отслеживать, кто, на что и сколько потратил. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса банков ВТБ и «Открытие», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Примерно столько же человек (35%) готовы контролировать траты своих близких лишь поверхностно. Остальные убеждены, что в семье важно доверять друг другу и не следить за чужими расходами.

Согласно опросу, карты для близких к своему счету выпускает каждый пятый россиянин. Около 6% респондентов рассказали, что планируют попробовать завести семейные карты в ближайшее время. Между тем 19% россиян признались, что раньше никогда не слышали о такой услуге.

Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 58% привязали бы к нему карты для партнера, а около 20% взяли бы на себя траты пожилых родителей. Выпустить допкарты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 44% опрошенных, еще 12% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям (опрос допускал несколько вариантов ответа — прим. ред.).

До этого россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.

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