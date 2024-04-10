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Прирост запасов «Самаранефтегаза» заместил добычу углеводородов

«Самаранефтегаз» на 168% восполнил добычу углеводородов

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Depositphotos

Один из основных добывающих активов «Роснефти» в Поволжье «Самаранефтегаз» обеспечил прирост запасов по итогам 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

Прирост запасов составил 18,5 млн т.н.э.

В течение 2023 года специалисты провели обработку и интерпретацию более 1,5 тыс. кв. км сейсморазведочных работ 3D и 300 погонных км сейсморазведочных работ 2D.

Самый большой прирост запасов зафиксировали на Терешковском куполе Лещевского месторождения и на Восточно-Крестовом куполе Мухановского месторождения при освоении трех пластов.

Также специалисты провели комплекс геолого-технических мероприятий на месторождениях.

В результате было открыто 28 новых залежей нефти.

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