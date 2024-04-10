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Россия увеличила вывоз нефти до максимума за 10 месяцев

Морской экспорт российской нефти вырос до максимума с мая 2023 года

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Shutterstock

Среднесуточный морской экспорт российской нефти в марте составил порядка 3,8 млн баррелей (+5% год к году). Показатель стал максимальным с мая 2023 года, когда значение составляло более 3,9 млн баррелей в сутки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные Kpler.

Месяцем ранее, в феврале, среднесуточный нефтяной экспорт России находился на уровне в 3,3 млн баррелей. В январе объемы вывоза топлива были на отметке в 3,5 млн баррелей.

Мартовский рост носит во многом вынужденный характер, отмечают эксперты. России пришлось в срочном порядке наращивать продажи нефти после зимней просадки, которая произошла из-за аварий на установках нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пояснили они.

Накануне в ЕС рассказали о способе ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций. Депутат Европарламента из Швеции Элен Фрицзон предложила маркировать происхождение всех энергоносителей.

Ранее на Западе назвали рост стоимости сырья полезным для экономики.

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