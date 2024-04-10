В РЭУ им. Плеханова напомнили об отмене банковской комиссии для граждан

С 1 мая в России вступает в силу закон об отмене банковской комиссии, после чего граждане смогут бесплатно переводить между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц. Об этом напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает РИА Новости.

«С 1 мая гарантируется свобода действий клиентов в части выбора финансовой организации, отменяется так называемое «платежное рабство», — заявила Валишвили.

При этом, по ее словам, для банков ситуация выглядит иначе, так как доходы от комиссий составляют немалую долю их прибыли. При сокращении поступления этих средств банки могут свернуть ряд бонусных программ. Но это, по мнению аналитика, не приведет к отрицательным последствиям — свобода перемещения капитала поможет формированию здоровой конкуренции на финансовом рынке и появлению новых программ лояльности.

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