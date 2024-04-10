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В МФО раскрыли причины, по которым россиянам отказывают в займах

Более половины клиентов МФО получают отказ в займе из-за риска неуплаты

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Павел Бедняков/РИА Новости

Чаще всего — в 53,1% случаев — россияне сразу получают отказ в займе, потому что не соответствуют требованиям микрофинансовой организации или относятся ее системой принятия решений к потенциальным неплательщикам. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Система принятия решений анализирует собранные из десятков источников данные и прогнозирует поведение будущего заемщика, выявляя неприемлемые для МФО — например, высокую долговую нагрузку.

В 34,5% заемщикам отказывают из-за негативных записей в кредитной истории заемщика. В 12,4% случаев отрицательное решение МФО объясняется неправильным заполнением заявки — например, данные вносятся в несоответствующие поля или информация искажена.

Повторный заемщик может получить отказ, если перестал соответствовать требованиям МФО (так происходит в 74,8% случаев). Ошибки при заполнении заявки становятся причиной отрицательного решения в отношении 18,4% клиентов. Просрочки в кредитной истории мотивируют 6,7% отказов.

«Доля отказов новым клиентам в 2024 году составляет около 70-75%. Тогда как в случае повторных клиентов отказ получают только 15%» — отметил генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Исследование было проведено в апреле 2024 года. Сервис изучил более 1,3 млн заявок на займы, отправленных россиянами с начала 2024 года, и определил самые частые причины отказа в займе.

Ранее сообщалось, что россияне тратят более половины дохода на погашение кредитов.

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