Россиянам рассказали, как выгодно сдать квартиру

Чтобы сдать квартиру выгодно, в первую очередь ее нужно освободить от личных вещей, неудачной или устаревшей мебели, то есть максимально освободить пространство. Об этом «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«В идеале сделать генеральную уборку. Если есть необходимость заменить какую-то мебель, сейчас есть современная дешевая мебель, которая выглядит и смотрится хорошо. Если ремонт достаточно старый, сильно к цене прибавит косметический ремонт, можно где-то переклеить обои, что-то где-то перекрасить, и квартира приобретет уже другой вид и будет смотреться намного свежее», — отметил брокер.

Второй шаг — подготовиться к размещению самого объявления об аренде. В идеале — загрузить планировку квартиры, ведь многие россияне выбирают жилье визуально по планировке. Без нее человек не будет понимать, сколько комнат, где что расположено, и может отказаться от аренды, добавил брокер. По его словам, стоит также сделать видеообзор квартиры — смонтировать несложный ролик и загрузить его вместе с фотографиями в объявление.

«Третий шаг — в идеале избежать арендаторов с маленькими детьми и животными, потому что при любом раскладе в этом случае пострадает ремонт. Перед сдачей лучше зафиксировать на видео состояние квартиры», — уточнил Ракута.

Обязательно нужно заключить договор аренды, взять паспортные данные, копии паспортов у всех, кто будет проживать в квартире, подытожил брокер. Он посоветовал первое время посещать объект недвижимости раз в месяц.

По данным «Авито Недвижимости», цена долгосрочной аренды жилья в России в январе-марте 2024 года подскочила на 16% в годовом выражении. Главным образом подорожали однокомнатные квартиры — средняя ставка выросла на 25%, до 24 тыс. рублей в месяц.

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