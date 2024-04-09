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Российская экономика демонстрирует впечатляющую динамику

Bloomberg: дефицит бюджета РФ может оказаться ниже прогнозов по итогам года

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Дефицит федерального бюджета РФ в 2024 году может оказаться ниже прогнозов из-за роста стоимости нефти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные министерства финансов РФ.

Как сообщается в заявлении Минфина, в течение первых трех месяцев 2024 года наблюдалась «устойчивая положительная динамика» поступлений в федеральный бюджет. Доходы за этот период составили 8,7 триллиона рублей ($94 млрд), что на 53,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Доходы от ненефтегазовых отраслей увеличились на 43% в годовом выражении, сформировав «стабильную основу для дальнейшего роста поступлений». Значительный вклад внесли «платежи единовременного характера», в том числе выплаты при выходе иностранных компаний из России.

Нефтегазовые доходы также продемонстрировали стремительный рост — почти на 80% по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали как повышение цен, так и разовые налоговые платежи нефтяных компаний.

Цены на нефть сорта Brent сейчас превышают $90 за баррель, увеличившись почти на 20% с начала года на фоне эскалации геополитической напряженности и сбоев в поставках.

Однако в 2024 году энергетические доходы сократились на 23,9%, до 8,8 триллиона рублей, несмотря на общее увеличение бюджетных доходов по сравнению с 2023 годом. Это частично связано с введенными Евросоюзом и G7 ограничениями на морские поставки российской нефти и нефтепродуктов, подытожило издание.

До этого стало известно, что евро может упасть до паритета с долларом на фоне разницы в политике ФРС и ЕЦБ.

Ранее в России анонсировали введение нового налога.

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