Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пятерочку» признали лидером по уровню доверия потребителей

Уровень доверия потребителей к «Пятерочке» составил 95%

close
100%
«Пятерочка»

«Пятерочка» стала лидером рейтинга оффлайн-ритейлеров по уровню заметности и доверия со стороны потребителей, следует из сообщения исследовательского холдинга «Ромир».

Специалисты холдинга исследовали восприятие различных брендов продовольственных магазинов через простые человеческие ценности. Например, надежность, честность, доброта и т.п. По итогам сформировался рейтинг, а «Пятерочка» была признана самым заметным брендом, к которому клиенты проявляют наибольшее доверие.

Индекс заметности торговой сети составил 90%, индекс доверия - 95%. В топ-5 также вошли сети «Магнит» с индексами узнаваемости 88% и доверия 93%, Fix Price с показателями 87% и 92% соответственно, а также «Лента» и «Красное и Белое».

Опрошенные отметили, что «Пятерочка» у них ассоциируется с семьей, надежностью, простотой, социальной ответственностью, экономией и бережливостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами