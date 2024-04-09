В Минсельхозе прокомментировали ситуацию с ценами на гречку в РФ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявило, что внимательно отслеживает ситуацию с производством и стоимостью гречки — одного из социально значимых продуктов. Об этом пишет ТАСС.

Ведомство сообщило, что в настоящее время наблюдается некоторое снижение цен на гречневую крупу, хотя и незначительное.

«Минсельхоз России держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, к которым, в том числе, относится гречка. В настоящее время стоимость гречневой крупы снижается, но незначительно», — говорится в сообщении министерства.

По данным на 3 апреля, отпускные цены у производителей за месяц снизились на 4%, в то время как розничные цены, согласно Росстату, уменьшились лишь на 1,5%.

При этом Минсельхоз отметил, что планируемая площадь посева гречихи на 2024 год соответствует уровню прошлого года и составляет более 1,2 млн гектаров.

До этого в Минэнерго прокомментировали обсуждение поставок казахстанского бензина в РФ.

Ранее в России предрекли рост стоимости гречки.