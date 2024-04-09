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Забастовки в Финляндии обрушили экспорт страны

Экспорт Финляндии в марте из-за забастовок профсоюзов упал на 30%

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SAK

Забастовки профсоюзов в Финляндии привели к серьезной просадке во внешнеторговом экспорте страны. В марте показатель сократился на 30%, следует из сообщения торгово-промышленной палаты Финляндии.

По итогам прошлого месяца в качестве экспортных документов в стране было выдано около 3,3 тыс. сертификатов происхождения. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года значение составило 4,8 тыс.

«Цифры за март ясно показывают, что политическая забастовка сделала с финским экспортом: он рухнул», — подытожил генеральный директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми.

В предыдущие два месяца динамика была положительной. За январь экспорт вырос на 1,5% год к году, а в февраля и вовсе на 10%.

В период с 11 марта по 8 апреля Центральная организация профсоюзов Финляндии (SAK) проводила забастовку. Протестующие недовольны планами кабмина ослабить роль профсоюзов в трудовой жизни страны.

До этого 80% рейсов Lufthansа оказались отменены из-за забастовки.

Ранее стало известно, сколько денег потеряла Украина из-за блокады границы польскими фермерами.

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