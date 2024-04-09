Финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня до конца недели

До конца недели курс доллара составит 92,5–93,5 рубля, евро 100,5–101,5 рубля, если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,087. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Юань будет стоить 12,77–12,9 рубля, если на мировом рынке пара USD/CNH останется около текущего значения 7,245.

«Нисходящая динамика курса рубля по-прежнему достаточно сдержанная и неустойчивая. Тем не менее он планомерно обновляет локальные минимумы, приближаясь к нижней границе месячного диапазона консолидации. Сырьевой фактор при этом для рубля по-прежнему благоприятный», — отметил Бабин.

Учитывая лаг во времени, с которым сырьевой фактор оказывает влияние на рост экспортной выручки и притока иностранной валюты в Россию, это должно было вызвать по меньшей мере небольшое, но устойчивое укрепление рубля, счел финансист. Отсутствие укрепления рубля, вероятно, обусловлено ухудшением внутренних факторов: ростом спроса на импорт, в том числе за счет существенного увеличения расходов госбюджета, сохранением относительно высокого объема вывода капитала за рубеж, заключил Бабин.

Рубль после позитивного открытия на торгах Мосбиржи 9 апреля сразу перешел к ослаблению, обновив двухнедельный минимум к ключевым валютам. Доллар превышал 92,8 рубля, евро приближался к 101 рублю, юань поднимался немного выше 12,8 рубля. В середине торгов рубль сумел заметно скорректировать дневные потери, но затем вновь стал дешеветь. По данным биржи на 15:19 мск, доллар стоит 92,74 рубля, евро — 100,76 рубля, юань — 12,8 рубля.

Ранее россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты.