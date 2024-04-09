Аналитики спрогнозировали курс доллара до середины весны

В начале апреля рубль продемонстрировал устойчивость – такая тенденция продолжится до середины весны, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Доллар в ближайшее время не превысит отметку в 93,5 рубля, заявил он в беседе с RT.

По словам Антонова, складывающаяся ситуация объясняется стабильным макроэкономическим фоном. Также влияние оказывает мировая стоимость нефти, которая является комфортной для России и поддерживает рубль.

На предстоящей неделе трейдеры будут ориентироваться на статистику по инфляции в России за март, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Доллар на этом фоне, по его мнению, будет колебаться в диапазоне от 91 до 94 рублей.

По данным Мосбиржи на 14:22 мск доллар стоит 92,7 рубля.

Криптоэксперт ранее спрогнозировал курс биткоина на апрель.