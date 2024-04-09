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Производитель чаев Greenfield и Tess отреагировал на их запрет в Белоруссии

Производитель чая Greenfield назвал чрезмерным запрет поставок в Белоруссию

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российская «Орими» (торговые марки чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin, «Жокей») назвала чрезмерным запрет на ввоз всей своей продукции в Белоруссию, пишет ТАСС.

Меры слишком жесткие, учитывая, что нарушения были обнаружены только в образцах двух марок чая — «Гита» и «Принцесса Канди», отметили в компании. Там также признались, что крайне озабочены сложившейся ситуацией.

По мнению представителей «Орими», выявленные нарушения не являются систематическими и могли стать следствием несоблюдения условий транспортировки или хранения продукции уже после передачи белорусским продавцам.

«Мы надеемся, что постановление будет оперативно пересмотрено, и бренды «Орими», которые входят в число наиболее востребованных торговых марок чая на рынке республики, снова будут доступны потребителям в этой стране», — заявили в компании.

Минздрав Белоруссии запретил продажу всех товаров «Орими» после того, как в чаях «Гита» и «Принцесса Канди» была обнаружена плесень.

Ранее в Армении предложили запретить ввоз молочной продукции из России.

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