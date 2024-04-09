В России предрекли рост стоимости гречки

Цены на гречку в магазинах сейчас находятся на рекордно низком уровне, однако такая ситуация обернулась проблемами для сельхозпроизводителей – себестоимость выращивания гречихи растет, а реализовать крупу по высокой цене они не могут. Об этом пишет Forbes со ссылкой на мнения отраслевых экспертов.

В результате эксперты прогнозируют, что в текущем году посевные площади под этой культурой могут сократиться на треть, что неизбежно приведет к росту цен на гречку до 140 руб. за кг в 2025 году.

«Стоимость гречки на прилавках магазинов росла вплоть до 2022 года и в мае достигла исторического максимума в 144,2 руб. за кг, но с тех пор цены падают. В феврале 2024 года гречка стоила уже 85,9 руб. за кг, что дешевле, чем в феврале 2021 года», – отмечает партнер по развитию бизнеса «НЭО» Альбина Корягина.

При этом цены производителей на гречневую крупу первого сорта также продолжают снижение из-за большого объема предложения на рынке. Так, в конце марта 2024 года они находились на уровне 34 190 руб. за тонну против 44 946 руб. годом ранее. Розничные цены также имеют понижательную динамику и сейчас составляют 84,6 руб. за кг, в то время как год назад были на уровне 97,1 руб.

Причина такой ситуации – рекордные объемы производства гречихи в прошлом году.

«В 2023 году собрали рекордный урожай гречихи, и слишком большие объемы просто обвалили рынок», – поясняет представитель Красногорского завода крупяных изделий Наталья Трофимова.

Однако из-за снижения рентабельности производства как для аграриев, так и для переработчиков в текущем сезоне площади под гречкой могут существенно сократиться. По оценкам экспертов «АБ-Центра», они могут уменьшиться до 900 тыс. га против 1,29 млн га в 2023 году. Соответственно, сборы гречихи сократятся до 916,8 тыс. тонн против 1,485 млн тонн годом ранее.

До этого россиянам предрекли снижение цен на овощи в пять раз.

Ранее врач назвал самые полезные для сердца каши.