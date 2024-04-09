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Израиль ответит на решение Турции по ограничению экспорта в страну

Израиль попросит США ввести санкции против Турции из-за решения по экспорту

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль в ответ на действия Турции по ограничению экспорта попросит США прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввести санкции. Об этом заявил глава израильского МИДа Исраэль Кац, передает РИА Новости.

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров в связи с военной операцией этой страны в секторе Газа. Запрет будет действовать до тех пор, пока израильские военные не покинут палестинский анклав.

Кац поручил экономическому отделу МИД Израиля подготовить список продуктов, которые Турция не сможет экспортировать в страну. Министр обвинил Анкару в нарушении торговых соглашений с израильской стороной, Израиль в свою очередь примет все необходимые меры против этого.

Глава израильского МИД добавил в своем заявлении, что своими решениями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь жертвует экономическими интересами турецкого народа ради поддержки радикального палестинского движения ХАМАС.

Также Кац сообщил, что поручил связаться со странами и организациями в США и попросит их прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт продукции этой страны. Министр попросил американский конгресс изучить нарушение законов и ввести санкции в отношении Турции.

С самого начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года руководство Турции встало на сторону группировки и неоднократно публично обвиняло израильские власти в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Кроме того, в декабре прошло года Эрдоган заявлял, что никогда не признает ХАМАС террористической организацией.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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