Россия установила новый туристический рекорд на Кубе

Российский турпоток на Кубу по итогам первого квартала вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага.

За январь — март Кубу посетили 66 887 россиян. В результате РФ заняла второе место среди стран-поставщиков туристов по этому карибскому направлению.

В прошлом году Кубу посетило рекордных 185 тыс. путешественников из России. Это в 3,4 раза больше, чем в 2022 году. Более того, показатель превысил значение допандемийного 2019 года (178 тыс.). По итогам 2024 года островное государство рассчитывает принять не менее 200 тыс. россиян.

Сейчас прямые рейсы из России на Кубу выполняются в три города: Гавану, Варадеро и Кайо-Коко. Загрузка рейсов очень высокая и составляет в среднем 94%.

В начале декабря 2023 года на Кубе заработала платежная система «Мир». Объем операций по российским картам за три месяца составил почти $3 млн.

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