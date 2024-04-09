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Россиян предостерегли от покупки небольших сумм валюты

Инвестстратег Бахтин предостерег россиян от покупки небольших сумм валюты

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Depositphotos

Идея заработка на разнице курсов валют сопряжена с высоким риском. Попытка получить доход от небольших сумм долларов, евро или юаней в большинстве случаев даже не окупит издержек на их покупку. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Рискует даже профессиональный инвестор, который оперирует десятками и сотнями тысяч условных единиц валют. Издержки на покупку валют не покроются, особенно если их покупать в банках, а не на Мосбирже. Впрочем, и у более выгодной покупки валюты по биржевому курсу могут быть недостатки. Например, теоретический риск блокировки безналичных долларов и евро в случае санкций на биржу», — отметил Бахтин.

В этом отношении оптимальная валюта для покупки — юань, сказал инвестстратег. Он пояснил, что это валюта дружественного Китая, для нее не характерны инфраструктурные риски, как для доллара и евро. Кроме того, на рынке появились финансовые инструменты в юанях – вклады, облигации. По словам Бахтина, они помогают максимизировать эффективность от валютных вложений, в которых разумно держать 30–40% сбережений, если основные заработки и расходы осуществляются в рублях.

По прогнозам инвестстратега, при отсутствии форс-мажоров доллар в апреле будет стоить 91-93 рублей, евро – курсировать у 100 рублей, а юань – на уровне 12,7-12,8 рубля. Ключевая задача финансовых властей – сделать курс минимально волатильным и как можно более предсказуемым, в том числе за счет мер валютного контроля и норм для экспортеров по обязательной продаже выручки, заключил Бахтин.

По данным Мосбиржи на 10:32 мск 9 апреля, доллар стоит 92,66 рубля, евро — 100,64 рубля, юань — 12,79 рубля.

Ранее россиянам рассказали, когда прекратится господство доллара.

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