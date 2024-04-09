Сбер заработал 364 млрд рублей с начала 2024 года

Чистая прибыль Сбера за март составила 128,5 млрд рублей (рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года), следует из опубликованного финансового отчета по РПБУ за первый квартал и март 2024 года.

За первые 3 месяца 2024 года Сбер заработал 364 млрд рублей (рост на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

«Совокупный кредитный портфель вырос за март на 1,1%. Устойчивую динамику мы наблюдаем в части привлечения средств физических лиц: в марте их объем вырос на 1,8%», - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отмечают аналитики, целевая цена акций Сбера превышает 400 рублей. Они напомнили, что в 2024 году акционеры Сбера смогут получить не менее 50% от чистой прибыли банка за 2023 год в виде дивидендов.

«Годовые темпы роста чистой прибыли Сбера по РПБУ остаются в положительной зоне по итогам I квартала 2024 года. И это, несмотря на двукратный рост ключевой ставки Банка России и достаточно высокую базу прошлого года», — отметила главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

По мнению экономиста Андрея Бархоты, финансовые итоги Сбера за январь-март вписываются в новую стратегию развития банка.

«Рост чистой прибыли Сбера позволяет судить о сформированном стабильном пуле доходов и высокой вероятности выхода банка на планируемые показатели по итогам года», — отметил он.

Бархота добавил, что эффективность новой стратегии Сбера доказывается ростом розничной депозитной базы.

По словам заместителя руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Игоря Додонова, бизнес Сбера обладает высокой степенью цифровизации, за счет чего сохраняется лояльность клиентов и появляются новые возможности для роста.

Напомним, что ключевая ставка Банка России остается на уровне 16%.