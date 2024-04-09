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Иск Генпрокуратуры по «Макфе» рассмотрят в закрытом режиме

РИА: иск Генпрокуратуры об имуществе «Макфы» рассмотрят в закрытом режиме

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства пройдет в закрытом режиме, пишет РИА Новости.

Такое решение было принято из-за того, что к делу в том числе привлекаются материалы уголовного дела в отношении основателя компании Михаила Юревича, которое в настоящий момент находится в производстве следствия.

До этого в Генпрокуратуре предположили, что «Макфа» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, так как ее бенефициары занимали государственные должности и не могли быть предпринимателями. Пристав арестовал имущество бизнеса и банковские счета ответчиков на 100 трлн рублей. Подробнее о том, что известно о деле «Макфы» и аресте ее активов, — в материале «Газеты.Ru».

На прошлой неделе сообщалось, что предприятия группы компаний «Макфа» продолжают работать в штатном режиме.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на макароны в 2024 году.

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