Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской биржи

Telegraph: Shell рассматривает возможность ухода с Лондонской фондовой биржи

close
100%
Global Look Press

Нефтегазовая компания Shell считает возможным уйти с Лондонской фондовой биржи и провести листинг в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на генерального директора компании Ваэля Савана сообщает британская газета Telegraph.

По словам Савана, сейчас инвесторы недооценивают акции Shell. Так, он указал на разрыв в капитализации Shell ($230 млрд) и ее конкурентов, акции которых торгуются в Нью-Йорке, — Exxon Mobil ($480 млрд) и Chevron ($300 млрд).

Telegraph отмечает, что традиционно популярную среди нефтегазовых и горнодобывающих корпораций Лондонскую фондовую биржу в последнее время из-за растущего интереса инвесторов к повестке ESG (окружающая среда, социальная сфера и управление) покидает все больше компаний добывающего сектора.

До этого сообщалось, что крупнейшая нефтегазовая компания Shell объявила о массовых сокращениях персонала.

Ранее сообщалось, что Shell собралась продать свою долю в скандальном месторождении нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами