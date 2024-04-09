В Росрыболовстве охарактеризовали ситуацию с рыбным поголовьем на Севере

Глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация с рыбным поголовьем на Севере критическая, необходимо предпринимать усилия для воспроизводства. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что на Севере действительно плохая ситуация с рыбным поголовьем.

«Она не меняется, но она на уровне критическом. Там действительно надо предпринимать усилия, причем понятно, что воспроизводство сиговых, — это достаточно длительные сроки», — сказал глава Росрыболовства.

Шестаков напомнил о программе, разработанной Росрыболовством совместно с Академией наук и регионами по поручению президента на встрече с молодыми учеными в «Сириусе». Он сообщил, что финансирование пойдет в рамках нацпроекта «Чистая вода», который стартует с 2025 года.

22 марта в Росрыболовстве раскрыли итоги вылова рыбы и морепродуктов в России за первые два месяца 2023 года. За период с января по февраль показатель увеличился на 9% к прошлому году и уже превысил 1 млн тонн.

Ранее в России взлетели цены на один вид рыбы.