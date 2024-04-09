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Правительство одобрило запрет взыскивать выплаты с участников СВО при банкротстве

Правительство поддержало запрет на выплаты с участников СВО при банкротстве

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Pixabay

Российское правительство поддержало законопроект, предлагающий запретить взыскивать выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом, авторами которого являются первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин и первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, предлагается наделить правительство полномочиями по установлению перечня денежных выплат, не подлежащих включению в конкурсную массу в рамках процедуры банкротства. Так, финансовым управляющим будет запрещено закрывать счета гражданина, распоряжаться его средствами, блокировать операции по банковским картам, если речь идет о выплатах за участие в СВО.

В правительстве заявили, что оно в целом поддерживает представленный законопроект, который требует некоторых доработок.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о жалобах на задержку выплат участникам СВО.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч участников СВО получили статус ветерана боевых действий.

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