В России зафиксировали снижение ставок по вкладам

Банки в апреле снижают ставки по долгосрочным вкладам, по краткосрочным — держат на том же уровне или чуть повышают. В среднем в топ-10 банков максимальные ставки с начала марта снизились на 0,1 процентный пункт — с 14,8% до 14,7% годовых. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева.

«В других банках падение составило примерно на 0,5 п.п. Но нет тенденции к резкому снижению ставок и нет единодушия по всем банкам — каждый сам управляет процентами с учетом собственных планов и показателей. Банки постепенно пересматривают свои ставки по вкладам, так как их уровень слишком высокий на фоне пиковых значений ключевой ставки за последние десять лет», — пояснила Татаринцева.

По ее словам, такие ставки по вкладам были в 2014-м и в 2022 годах, но тогда ключевая ставка была достаточно быстро снижена. Сейчас же высокая ставка ЦБ сохраняется уже длительное время.

Эксперт уточнила, что на российском рынке депозитов присутствует сезонность: обычно в начале года активность граждан снижается и восстанавливается только к марту. Но в этом году падение интереса к вкладам было очень кратковременным — на период новогодних праздников, а начиная с 9 января менеджер зафиксировала всплеск спроса. По словам Татаринцевой, он достиг декабрьских значений и продолжает удерживаться до сих пор. В период праздников и выходных спрос незначительно ослабевает, но затем снова восстанавливается, и этому способствует сохранение высокой ключевой ставки, заключила эксперт.

22 марта ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% на фоне высокого инфляционного давления. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ждут снижения ключевой ставки не раньше лета 2024 года. В то же время ставки по кредитам останутся на высоком уровне, а курс рубля стабилизируется. Подробнее — в нашем материале.

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