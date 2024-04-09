Стало известно, сколько российских компаний сотрудничают с самозанятыми

Почти 40% российских компаний в настоящее время привлекают самозанятых работников, а 18% планируют начать такое сотрудничество в ближайшем будущем. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Копия есть у «Газеты.Ru».

Опрос показал, что большинство бизнесменов (41%) уверены: все больше сотрудников будут уходить в «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. 34% респондентов считают, что компании будут чаще прибегать к услугам внештатных самозанятых специалистов.

Представители малого и среднего бизнеса (58% и 50% соответственно) чаще всего сотрудничают с самозанятыми. В то же время большинство крупных (62%) и небольших (41%) компаний пока не имеют опыта работы с ними и не планируют этого делать.

Среди основных целей привлечения самозанятых 53% компаний отметили выполнение разовых и непрофильных задач. Услуги специалистов из креативной сферы, таких как дизайнеры и копирайтеры, требуются 39% опрошенных. 32% организаций хотят закрыть временную нехватку кадров, а 24% — получить консультации профильных экспертов.

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