Россиянам рассказали, как выгодно купить землю

Россиянам не нужно покупать землю, которую можно получить бесплатно от государства или приобрести в десятки раз дешевле, чем через объявления в интернете. Об этом «Газете.Ru» сказала земельный юрист Юлия Толстихина. Она дала четыре совета тем, кто хочет купить землю в 2024 году.

«Первый совет — оформить участок в аренду под строительство дома на основании Земельного кодекса РФ (ЗК) и выкупить по цене от 1,5% до 5% его кадастровой стоимости. Каждый регион принял законодательство, определяющее выкупную стоимость таких земельных участков. Землю сельскохозяйственного назначения можно арендовать с возможностью выкупа по 629-му постановлению за небольшую стоимость», — отметила эксперт.

По ее словам, другой вариант — арендовать землю под индивидуальное жилищное строительство или ведение садоводства. ЗК разрешает оставить участок себе и вести целевую деятельность либо переуступить право аренды за деньги. Бесплатно в собственность получают участки в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Кодекс также позволяет безвозмездно получить землю многодетным, а распоряжение президента — участникам военной операции на Украине.

Второй совет — не затягивать оформление земли по госпрограммам: неизвестно, как долго они продлятся. Так, 629-е постановление действует до конца 2024 года, оформить участок нужно до июля-августа 2024 года. До 2026 года действует закон № 79-ФЗ о «Гаражной амнистии», позволяющий оформить бесплатно гараж и землю, на которой он стоит.

Третий совет — выбирать землю, обращая внимание на местоположение, возможность подвести коммуникации и отсутствие трудностей в оформлении, в частности на юридическую «чистоту» участка – он должен быть без арестов и проблем с правами собственности. Хорошо, если рядом живописный вид, море, уточнила юрист.

Четвертый совет — рассматривать не только популярные направления — Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, где цены достаточно высоки, — но и другие регионы. По словам Толстихиной, главный критерий при выборе — регион должен развиваться, в том числе в сферах недвижимости, сельского хозяйства и туризма. Ни в коем случае нельзя оформлять или продавать участок по серым, мошенническим схемам, заключила юрист.

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