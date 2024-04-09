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Россиянам рассказали, когда лучше арендовать квартиру

Ипотечный брокер Ракута посоветовал россиянам арендовать жилье в июне и июле

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Shutterstock

На стоимость аренды квартир в России влияет сезонность, дешевле всего можно снять жилье в июне, июле и январе. Об этом «Газете.Ru» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь-июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения. Остальные месяцы по факту аренда будет отталкиваться от запроса рынка. Если есть возможность и желание арендовать квартиру, можно сэкономить на ставке съема и договориться с собственником о более интересных условиях, чем в тот же пиковый сентябрь», — отметил Ракута.

По его словам, в сентябре цена аренды сильно растет из-за спроса, и снять квартиру по хорошей цене достаточно сложно. В 2024 году аренда будет пользоваться спросом, особенно в крупных городах, и ее стоимость поднимется на 10-15%, спрогнозировал брокер.

«Пока точно не стоит ожидать никакого снижения. Будет однозначный рост, особенно в мегаполисах, до тех пор, пока у нас ситуация с ключевой ставкой и с ипотекой не изменится. Потому что арендовать сейчас по факту выгоднее», — заключил Ракута.

По данным «Авито Недвижимости», цена долгосрочной аренды жилья в России в первом квартале 2024 года подскочила на 16% в годовом выражении.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что россияне стали чаще перепродавать квартиры с целью заработка.

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