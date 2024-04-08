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«Росатом» обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии на €3 млрд

«Росатом» подал иск в международный арбитраж к Финляндии на €3 млрд

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская госкорпорация по атомной энергии «Росатом» обратилась в международный арбитражный суд с исками к Финляндии на €3 млрд. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность по МСФО за 2023 год компании «Атомэнергопром».

Согласно информации компании, исковые требования направлены в связи с отказом Хельсинки от строительства атомной электростанции (АЭС) «Ханхикиви-1».

«Требования организаций группы <...> находятся на рассмотрении международных арбитражей», — указывается в документе.

В 2022 году «Росатом» подал уже шесть исков на общую сумму $3 млрд в связи с разрывом Финляндией контракта на АЭС.

В апреле прошлого года «Росатом» потребовал от проектной компании Fennovoima, которая в 2022 году в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, досрочно вернуть заем в размере €920,5 млн.

Ранее финская Fennovoima расторгла контракт с «Росатомом» по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

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