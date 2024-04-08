В Казахстане оценили сообщения о просьбе РФ о создании запаса бензина

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов заявил, что республика не получала запрос от России с просьбой сформировать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн. Его слова приводит ТАСС.

«К настоящему времени такой запрос от Минэнерго РФ не поступал», — сказал он.

По его словам, данная информация не подтверждается.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на источники сообщило, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч тонн. По словам одного из источников, сделка по использованию РФ запасов бензина согласована.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США недовольны ударами Киева по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и иным объектам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. До этого Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

Ранее россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС.