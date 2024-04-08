Испания отменит программу «золотых виз»

Правительство Испании намерено отменить программу «золотых виз», которая позволяла иностранным гражданам получать резидентский вид на жительство в обмен на крупные инвестиции в недвижимость страны. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, передает РИА Новости.

По словам Санчеса, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета министров во вторник. Он подчеркнул, что 94 из 100 «золотых виз» выдавалось именно за покупку жилой или коммерческой недвижимости, преимущественно в крупных городах Испании, таких как Барселона, Мадрид, Малага, Аликанте, Валенсия и Пальма-де-Майорка.

«Это города, которые сталкиваются с высоким напряжением на рынке жилья, где практически невозможно найти достойное жилье для тех, кто живет и работает в них и каждый день платит налоги», — заявил Санчес.

Программа «золотых виз» была запущена в Испании в 2013 году с целью привлечения иностранных инвестиций и ускорения экономического роста. С 2013 по 2022 год было выдано почти 11,5 тысячи таких виз, из которых около 10,8 тысячи (93,9%) были связаны с инвестициями в недвижимость.

В марте 2022 года Испания уже приостанавливала выдачу «золотых виз» гражданам России. Теперь правительство страны решило полностью отказаться от этой программы.

До этого стало известно, что получить «золотой паспорт» на Карибах станет сложнее.

Ранее «Золотые визы» оживили рынок коммерческой недвижимости Дубая.