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Набиуллина назвала резервы для роста экономики РФ

ЦБ: экономика РФ должна расти за счет прибыли компаний, а не высокой инфляции

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рост российской экономики должен финансироваться за счет прибыли компаний, а не за счет высокой инфляции и повышения цен для граждан. Об заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Государственной думе, Набиуллина подчеркнула, что опыт России и других стран показывает: длинные и дешевые кредиты невозможны при высокой инфляции.

«Высокая инфляция — это та цена, которую платят наши граждане. В период роста цен инфляция становится первым пунктом, который беспокоит людей», — сказала она.

По словам главы ЦБ, у России есть альтернативные источники финансирования экономического роста — прибыль компаний.

«При этом у нас есть источники финансирования — прибыль компаний», — отметила Набиуллина.

Она также напомнила , что жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Центробанк, постепенно исправляет ситуацию с инфляцией, но не влияет на темпы роста экономики. Поэтому, подчеркнула Набиуллина, нет необходимости срочно снижать ключевую ставку с нынешних 16% — этот процесс может начаться во втором полугодии, если рост цен продолжит устойчиво замедляться.

Ранее Набиуллина назвала сроки перехода на цифровой рубль.

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